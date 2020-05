Il Bronx in centro. Lite in piazza Matteotti

Modica - La periferia in centro. Ancora violenza in Piazza Matteotti, nel salotto di Modica. E’ avvenuta martedì sera. Protagonisti, stavolta, sono stati due ragazzi modicani che, per futili motivi, sono venuti alle mani. Sul posto sono arrivate una pattuglia della polizia e una dei carabinieri che hanno ricondotto la situazione alla normalità. Appena sabato scorso, invece, c’era stata l’aggressione alle pattuglie della polizia locale e del Commissariato, sfociata con l’arresto di un giovane pregiudicato modicano di origini tunisine. Questi era riuscito poi a fuggire, è stato infine arrestato e posto ai domiciliari. Martedì è comparso davanti al Gip di Ragusa. L’arresto è stato convalidato e il giovane è stato rimesso in libertà con l’obbligo di non uscire di casa dalle 20 alle 7 del mattino.