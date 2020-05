Siracusa - I Vigili del Fuoco di Augusta sono intervenuti questo pomeriggio, poco dopo le 17,30 per l’incendio di un furgone GLS, sul tratto autostradale Catania – Siracusa in corrispondenza dello svincolo di Augusta. Il furgone era diretto in officina per anomalie di funzionamento. Sul posto anche Anas e polizia stradale. Nessun ferito.