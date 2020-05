Musumeci chiude, un Roma-Sicilia costa 500 euro, affondiamo?

Palermo - La situazione economica della Fase Due per la Sicilia si fa più complicata che altro. Perchè il Presidente della Regione Nello Musumeci ha annunciato stamani che la clausura per l'Isola si protrarrà sino al 7 giugno, mentre i collegamenti aerei hanno raggiunto costi proibitivi. Pochi posti e poca concorrenza hanno reso i biglietti più cari.

Un volo Alitalia Palermo-Roma infrasettimanale con andata e ritorno in giornata costa da un minimo di 375 a un massimo di 515 euro, in economy. Se il viaggio è nel fine settimana si spende anche il doppio. Come raccontato da Ragusanews, anche lo chef bistellato Ciccio Sultano, stamani, ha preso carta e penna e ha scritto al Governatore siciliano. Cosa bisogna attendere? Che lentamente affondiamo?