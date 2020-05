Bus turistici e autonoleggio con conducente, la protesta a Catania

Catania - Federnoleggio Sicilia il 3 giugno sarà in piazza a Catania per aderire alla manifestazione nazionale indetta dal settore bus turistici e noleggio auto con conducente. La manifestazione è indetta per sollecitare il Governo nazionale a prendere provvedimenti che possano consentire alle aziende del settore di superare indenni questo 2020 perché la mancanza del turismo, soprattutto straniero, metterà a rischio chiusura migliaia di imprese. "Si chiede di poter ripartire prima possibile aprendo le frontiere e consentendo in sicurezza di far viaggiare le persone. Solo con il lavoro, il settore potrà rimettersi in moto. È inoltre importante che il Ministero dei Trasporti ascolti le associazioni di categoria prima di prendere decisioni senza utilità per il settore".