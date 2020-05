Litiga col marito e lo accoltella

Rosolini - Al culmine di una lite, e all'apice di un rapporto conflittuale, lei ha accoltellato lui. I Carabinieri della Stazione di Rosolini hanno denunciato in stato di libertà per lesioni personali gravi una donna rosolinese, classe 1976, incensurata, che al culmine di una discussione avvenuta nell’ambito familiare ha aggredito il marito sferrandogli un fendente all’addome. La vicenda è avvenuta durante la decorsa notte, quando i militari sono intervenuti nell’abitazione dei due coniugi unitamente ad un’ambulanza del 118.

L’uomo presentava una vistosa ferita e per tale motivo è stato subito soccorso e trasportato al pronto soccorso dell’ospedale Di Maria di Avola, dove è stato trattenuto per ricevere le cure necessarie. Frattanto i Carabinieri hanno calmato e ascoltato la signora, la quale ha dichiarato ai militari che quanto avvenuto è stato l’epilogo di un rapporto di tensione che tra i due coniugi esisteva già da molto tempo. Durante la serata, dopo una banale ma evidentemente logorante discussione, la donna, per la forte pressione psicologica, sarebbe stata presa dall’ira ed avrebbe aggredito il marito ferendolo con un coltello presente in casa.

I carabinieri, che svolgeranno gli opportuni accertamenti necessari per circostanziare meglio il fatto, hanno allontanato la donna dall’abitazione familiare accompagnandola in un centro antiviolenza ma l’hanno anche denunciata in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria per il reato di lesioni personali aggravate.