Riapre il 26 giugno il Therasia Resort

Vulcano - Uno dei luoghi simbolo della Sicilia riapre alle ricettività turistica. "Con i cuori stracolmi di gioia e amore, possiamo finalmente annunciare che il Therasia resort sea & spa riaprirà le sue porte il 26 giugno 2020. Ne siamo felici per tutti noi, per il nostro staff e per far ammirare a tutti i nostri ospiti le bellezze delle Isole Eolie. Apriremo con una capienza limitata sul totale delle nostre camere, ma sempre con lo spirito di farvi distaccare dal mondo esterno ed immergevi nella magia dell’isola di Vulcano!! Quest'anno vorremmo essere la vostra casa mare... quindi stay tuned il conto alla rovescia è partito".