Scende a 5 il numero dei positivi in provincia di Ragusa

Ragusa - Situazione al 31 maggio all’ASP di Ragusa. Al momento nessun ricoverato. - 91 casi di soggetti positivi dall’inizio della pandemia. - 60 guariti mai ricoverati e trattati in isolamento a casa. - 7 deceduti (di cui 1 in Pronto Soccorso di Ragusa e 6 nel reparto di Rianimazione di Modica) - 5 positivi attualmente a casa - 19 guariti dopo ricovero ospedaliero (due di essi sono guariti e tuttora ricoverati in riabilitazione). Numeri importanti, dopo due settimane che segnano la scadenza della fase 2 dell’emergenza Covid-19, che dimostrano come il territorio ragusano risponde con dati che fanno guardare al futuro con un sostanziale cauto ottimismo.

Intanto, prosegue, senza sosta, l’attività di prevenzione con l’attività dei tamponi e dei test sierologici. Totale tamponi 9279. Tamponi negativi 9067. Tamponi positivi, dall’inizio della pandemia, 151 su 91 soggetti positivi. Tamponi in corso 118. Tamponi programmati da effettuare 72. Totale test sierologici 2268, dato aggiornato al 29 maggio 2020. Ragusa 936, positivi 5. Modica 903, positivi 7. Vittoria 429, positivi 4.