Alba Parietti: ho 60 anni, non si vede?

Roma - Sessanta e non sentirli. Alba Parietti (Torino, 1961) lo spiega così: «E l’anno prossimo saranno fieramente 60. Li amo tutti non ne lascerei e negherei nessuno, sono miei li ho stravissuti. Se qualcuno pensa che per me l’età sia un offesa o un deterrente si sbaglia... Sono una bandiera, sono viva e fiera di essermeli vissuti e mangiati tutti». E anche se per gli anta occorre ancora un anno, la Parietti comincia a celebrarli preparandosi all'estate con dei bikini che scoprono un fisico invidiabile. La showgirl, conduttrice e opinionista, che è stata anche colpita da una forma leggera di Covid, ci ha dato anche un taglio. Da qualche mese ha sfoltito la sua lunga chioma preferendo un caschetto scalato che le regala un'aria ancora più sbarazzina. E giovanile.