Musumeci, nessun limite ai turisti, arriva app Siciliasicura

PALERMO, 01 GIU "Dal 5 giugno sarà attiva l'App Sicilia Sicura per chi arriva in Sicilia. Che sarà facoltativa e permetterà a chi arriva nell'Isola di poter essere assistito dal personale medico dell'Unità sanitaria turistica in caso di bisogno". Lo ha detto il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, sottolineando che "non ci saranno limitazioni negli ingressi", ma "soltanto i controlli col termoscanner" agli arrivi a scali e stazioni. "Per entrare in Sicilia ha spiegato Musumeci basterà un documento, non ci saranno test aggiuntivi rispetto all'attuale uso del termoscanner. E chi arriva, se vuole, in maniera assolutamente facoltativa, può accedere all'app 'Sicilia sicura' con la quale resta in contatto durante tutto il suo soggiorno nell'Isola con il nostro sistema sanitario regionale". (ANSA).