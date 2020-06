Sicilia sicura, i turisti dovranno scaricare App per farsi tracciare

Palermo - "Sicilia Sicura”. E' il nome della App per cellulari che i turisti dovranno scaricare sul proprio smartphone per farsi tracciare in funzione anticontagio Covid-19. Attraverso la App in caso di febbre il turista dovrà comunicare il proprio stato di salute per poi essere ricontattato dai medici dell'Asp territorile: la centrale operativa è il Bonino Pulejo di Messina.

In pratica, la Sicilia chiederà una sorta di autocertificazione e una costante collaborazione del turista. Per i minorenni saranno i genitori a dover inserire i dati nella app. Previste sanzioni per chi non la scaricherà. All’app si aggiungeranno comunque i controlli in stazioni ferroviarie, aeroporti e porti sul controllo della temperatura. Anche gli albergatori dovranno controllare giornalmente la temperatura dei propri clienti. Musumeci con l’app spera di evitare polemiche con altri governatori, perché in un primo momento il presidente della Regione pensava ad una patente sanitaria per i turisti con tanto di certificato medico obbligatorio per entrare nell’Isola. Ipotesi poi accantonata. L’app sarà operativa dal tre giugno.