Acate - E' morta suor Lucia Iannizzotto, suora del Sacro Cuore di Gesù -fondato dalla beata Maria Schininà- originaria di Acate e partita dalla Diocesi di Ragusa per il Madagascar a 21 anni. Aveva 81 anni e ha svolto 60 anni di missione in quel paese. Missionaria dal 1961, è stata madre delegata delle Suore del Sacro Cuore di Gesú in Madagascar. Cinque anni fa era tornata a Ragusa per motivi di salute.