Ispica - L'Insabbiata di Ispica, edizione 2020 è ancora visitabile. Dopo il positivo riscontro avuto in questi due giorni, in via straordinaria, gli organizzatori hanno prorogato fino a domenica 7 giugno, il tempo utile per visitare il grande quadro di sabbia colorata, raffigurante una delle più importanti opere di Raffaello Sanzio, nel 500° anniversario dalla morte.

Appuntamento davanti alla chiesa di Sant'Antonio Abate.