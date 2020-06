Il Cannolo che sorprende sta per farsi scoprire

Scicli - Il 13 giugno Cannolia aprirà bottega a Scicli, in Via San Bartolomeo, in pieno centro storico. Dopo le consegne a domicilio che hanno addolcito la quarantena di chi già conosceva il Cannolo Caldo, finalmente sta per arrivare il giorno in cui la farfalla di Cannolia spiegherà le ali per prendere il volo. Gustare un Cannolo Caldo è un’esperienza unica che genera il classico effetto wow. Molti sono convinti che i cannoli siciliani sono tutti uguali, quando invece, il più delle volte hanno mangiato un cannolo industriale.

Da quando il tipico dolce siciliano si è diffuso a livello mondiale, di pari passo sono aumentate le richieste e anche i produttori. Questi si sono specializzati sempre più creando delle vere e proprie industrie, in cui i cicli di produzione prevedono l’uso di materie prime che niente hanno a che vedere con la ricetta originale che le suore tanti anni fa misero in pratica per stupire i loro ospiti.

Nonostante questo molti sono convinti di mangiare il vero cannolo siciliano. C’è anche chi si ostina a definirlo l’originale quando di originale non ha neanche la forma. Il cannolo industriale ha una forma e un colore sempre uguale. Quello artigianale invece è sempre diverso e non ce n’è mai uno uguale all’altro.

L’industrializzazione ha uniformato il prodotto, basta guardare le vetrine delle pasticcerie e sono tutte uguali. Le cialde vuote già pronte semplificano e velocizzano il lavoro dei pasticceri, ma è altrettanto vero che comprando quei cannoli non stai mangiando un prodotto artigianale, genuino e originale.

La cialda è più importante della farcitura. Quando i denti affondano nel croccante della cialda è quello il primo sapore che si percepisce. Un conto è trovare la friabilità di un’impasto appena cucinato, un altro è trovare la durezza di una cialda industriale preparata mesi prima con oli e ingredienti industriali. La faccia di chi assaggia per la prima volta un Cannolo Caldo la riconosci subito: dagli occhi gonfi di stupore e da un sorriso di approvazione che non smette fin quando non arriva a leccarsi l’ultima ditata di ricotta.

Il Cannolo Caldo di Cannolia non è un semplice prodotto artigianale, è un’esperienza nuova, da provare perchè viene cucinato al momento davanti agli occhi e servito ancora fumante. Il 13 giugno a Scicli aprirà la prima bottega di Cannolia, il cannolo caldo n.1 in Sicilia.