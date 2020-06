E' tornato visitabile il Castello di Donnafugata

Ragusa - Il Castello di Donnafugata è tornato a essere fruibile ai visitatori dal 1 giugno.

In questo periodo di chiusura forzata, per l’emergenza sanitaria, presso il Castello di Donnafugata si è provveduto a rimodulare le modalità di accoglienza e di contatto con il pubblico. Previsti presidi per garantire la sicurezza medico-sanitaria sia del visitatore, sia del personale che lavora nel sito, organizzando un sistema di sanificazione ed una costante pulizia degli spazi, con modalità e tempi di aerazione dei locali, esponendo le procedure informative a cui attenersi nelle zone di accesso e nei luoghi comuni.

Le giornate e gli orari di apertura del Castello di Donnafugata sono le seguenti:

Lunedì: giorno di chiusura per riposo settimanale

Da martedì a domenica: ore 9.00-19.00 (ore 19.00 chiusura cassa, con la possibilità di rimanere all'interno della struttura entro e non oltre le ore 19.45).