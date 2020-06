Marina di Modica, prove tecniche di area pedonale

Modica - Sono iniziate ieri mattino le prove tenciche per la realizzazione di una nuova area pedonale a Marina di Modica, e segnatamente in piazza Mediterraneo. Il disegno delle transenne fa presagire un'azione tesa a favorire l'ampliamento dello spazio dehors di attività commerciali che affacciano sulla piazza, creando un flusso di pedoni in quella direzione. Il Comune ha annunciato dal canto suo le strisce blu, poco spiegando di questo "ritaglio" in corso di Ztl.