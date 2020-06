Incidente sulla Ragusa-Modica, sciclitano rifiuta le cure

Modica - Incidente stradale autonomo di uno sciclitano 59enne a bordo di un Iveco 240 lungo la Statale 115, la Ragusa-Modica, in direzione di quest'ultima città. A causa della perdita di controllo del veicolo, che è finito fuori dalla carreggiata, il conducente ha riportato escoriazioni alla mano destra, e soccorso dall'ambulanza del 118, ha rifiutato di essere trasportato in ospedale. Per i rilievi è intervenuta la Polizia Stradale di Ragusa.