Condanna a 9 anni per tentato omicidio per Elio Greco, padre di Saro

Vittoria - Padre e figlio, entrambi condannati a 9 anni, in due processi diversi, per due reati diversi. Emanuele Greco, detto ‘Elio’, è stato condannato a 9 anni di reclusione per tentato omicidio, recidiva, ricettazione dell’arma e porto e detenzione abusiva della stessa. I fatti si riferiscono a quanto avvenuto nel cortile di una ditta di autotrasporti, sulla Vittoria e Gela. Al culmine di una lite per ragioni economiche, Elio Greco ha sparato contro Raffaele Giudice, raggiungendolo la vittima al gomito. Elio è papà di Saro Greco, condannato a 9 anni per aver travolto e ucciso, nel luglio 2019, i due cuginetti di Vittoria.