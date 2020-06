Incidente, 4 morti sulla A1, sei feriti, due vittime sono bambini

Arezzo - Ci sono due bambini tra le quattro vittime dell’incidente avvenuto oggi nel tratto aretino dell’A1. È quanto si apprende da fonti sanitarie. I feriti sono sei, tra cui due minori, portati negli ospedali di Siena, Arezzo e il pediatrico Meyer. Due gli elisoccorsi Pegaso intervenuti insieme a un’auto medica e un’ambulanza.

In base alle prime informazioni nello scontro sono rimasti coinvolti un mezzo pesante e due auto. L'autostrada è al momento chiusa in entrambi i sensi di marcia per consentire i soccorsi. Sul posto polizia stradale, sanitari del 118 e vigili del fuoco. E' intervenuto anche l'elisoccorso per trasportare un ferito all'ospedale di Careggi.