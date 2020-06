Lo spettacolo della Luna a Sampieri

Scicli - Il modicano Filippo Galati ha girato ieri sera una sequenza della strawberry moon di ieri sera (05/06/2020) al crepuscolo, sullo sfondo della Fornace Penna di Sampieri.

Si definsce Strawberry, non per il colore ma perchè essendo la luna piena di giugno, secondo le antiche tradizioni popolari è il periodo dell'anno più propizio alla raccolta delle fragole. Il particolare colore "rossastro" della luna è dovuto alla diffusione di Rayleigh, infatti osservando una sorgente di luce posta verso l'orizzonte si può notare una colorazione tendente al rossastro perché le sue componenti verso il blu sono state deviate dall'atmosfera in altre direzioni, ed è quindi possibile vedere solo le componenti rosse restanti.

La foto è ottenuta tramite la tecnica dello "stacking" che prevede la fusione di più foto una sopra l'altra. Camera: Sony A7 III Lente: Sigma 100-400 @400mm.