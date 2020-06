Siracusa - E' stata una disavventura per alcuni diportisti di Siracusa, quando ieri pomeriggio il loro natante è andato in fiamme. Il fatto è accaduto nella zona dell' Isola ed i vigili del fuoco sono intervenuti dalla terraferma, dal costone roccioso per spegnere il fuoco. Sulla barca in fiamme sono in corso indagini da parte della Capitaneria di Porto.