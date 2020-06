Fugge dalla Polizia e si schianta contro un traliccio

Pachino - Gli agenti del Commissariato di Pachino, a seguito di mirati controlli finalizzati al contrasto dello spaccio e del consumo di sostanze stupefacenti, hanno notato, nella centrale Piazza Vittorio Emanuele, un’autovettura che, alla vista della polizia, nonostante gli Agenti gli avessero intimato l’alt, cercava di dileguarsi a forte velocità. I Poliziotti, pertanto, si ponevano all’inseguimento dell’autovettura sospetta per le vie cittadine e la stessa terminava la sua corsa andando a sbattere su un traliccio della linea telefonica in Via Maucini.

Con il favore del buio, il conducente riusciva, in un primo momento, ad allontanarsi ma, le indagini degli investigatori del Commissariato, consentivano di identificare nella mattinata di ieri il fuggitivo, un giovane di 19 anni, già noto alle forze di polizia, che è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale e per guida senza patente.

Foto di repertorio