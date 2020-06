Giovane dona cuore, polmoni, fegato, reni e cornee

Un prelievo multiplo di organi è stato eseguito nei giorni scorsi all’Ospedale Cannizzaro di Catania da una persona di giovane età deceduta a seguito di un incidente stradale: sono stati prelevati cuore, polmoni, fegato e reni, trapiantati su cinque pazienti, e anche le cornee, inviate alla Banca degli occhi.

Il processo di donazione è stato gestito dalla referente dell’Azienda Cannizzaro per i trapianti, dott.ssa Antonella Mo, e dall’équipe dell’Unità Operativa Complessa di Anestesia e Rianimazione diretta dalla dott.ssa Maria Concetta Monea, in stretta collaborazione con il Centro Regionale Trapianti della Sicilia coordinato dal dott. Giorgio Battaglia. Le operazioni di prelievo hanno impegnato i sanitari per diverse ore.

“Ringraziamo di vero cuore la famiglia che, pur provata dal dolore, con un gesto di grande altruismo ha permesso a cinque persone di avere una nuova vita. Un grazie anche agli operatori dell’Ospedale Cannizzaro – dice il Direttore Generale, dott. Salvatore Giuffrida – che hanno seguito con sensibilità e professionalità l’intero percorso, e a tutti gli attori della rete trapiantologica regionale”.

La scorsa settimana un’altra paziente, assistita nell’UOC di Anestesia e Rianimazione dell’Azienda Cannizzaro dove è deceduta, aveva espresso il consenso alla donazione degli organi che però non sono stati valutati idonei a causa della patologia di cui la donna soffriva.