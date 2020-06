Bonus baby sitter, ecco il modulo per i centri estivi

Roma - Arriva il modulo online per richiedere il bonus babysitter e questa volta esteso anche ai centri estivi come previsto dall’ultimo decreto Rilancio del 19 maggio. Chi tentava infatti nei giorni scorsi di fare la richiesta sul sito dell’Inps, scopriva che la piattaforma non era stata aggiornata e che, dunque, era possibile solo sottoporre la richiesta per i “vecchi” 600 euro. Il nuovo decreto invece ha portato un paio di novità a proposito del bonus baby sitter. La prima, appunto, quella del raddoppio dell’assegno: da 600 a 1.200 euro, ma solo per chi non lo aveva ottenuto già con il Cura Italia. L’altra novità, invece, riguarda come poterlo spendere. L’assegno ora può essere speso anche per usufruire di servizi educativi territoriali, servizi della prima infanzia e nei centri ricreativi. Ma il sito web dell’Inps, che non era ancora stato aggiornato per questa possibilità, da oggi lo è.