Coronavirus, a Ragusa un nuovo contagio

Ragusa - Nuovo contagio da Coronavirus in provincia di Ragusa, dopo giorni e giorni in cui i numeri si erano azzerati. Si tratta di una donna proveniente dal nord Italia, già posta in quarantena e asintomatica. Sempre di oggi la notizia di un decesso nel messinese. Si registrano inoltre, nell’Isola, quattro malati in meno rispetto le ultime 24 ore. Questi i dati forniti dalla Regione alla protezione civile. Dai dati della Protezione Civile si registra che sono 6 le Regioni con zero nuovi casi: Puglia, Friuli Venezia Giulia, Sardegna, Calabria, Molise e Basilicata. Tra queste, non c’è la Sicilia.