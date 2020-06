Strawberry moon sulla Fornace di Sampieri, il timelapse

Scicli - Il modicano Salvatore Cerruto ha realizzato un video timelapse dello spettacolare evento della straberry moon che sorge sopra la fornace Penna. E' un video ottenuto dalla sequenza di 400 scatti distanziati di 4 secondi l'uno dall'altro. Il tempo ravvicinato tra gli scatti montati in sequenza l'uno dietro l'altro permette di ammirare il sorgere della luna in una manciata di secondi, rimanendo affascinati dalla bellezza del nostro territorio, capace di regalare emozioni uniche non solo a chi lo fotografa, ma anche a chi lo vive nel quotidiano. Ecco il risultato: