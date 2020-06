Treni: di notte solo cabine esclusive e da soli

Roma - Il coronavirus ha cambiato tanti aspetti della vita quotidiana. Anche, e soprattutto, il modo di viaggiare. Sugli Intercity Notte di Trenitalia, le misure di prevenzione prevederanno infatti, da ora in poi, la prenotazione dell’intera cabina. Lo si legge sul sito del Gruppo Fs News.

Ogni compartimento degli Intercity Notte, viene spiegato, verrà pulito, igienizzato e sanificato dopo ogni viaggio e sarà di nuovo pronto ad ospitare singole persone o gruppi familiari che, a loro tutela, viaggeranno senza la concomitante presenza di altri passeggeri. I vagoni letto e le cuccette diventano così acquistabili unicamente per intero e ad uso esclusivo del viaggiatore che vorrà usufruirne. Per il servizio cuccetta, in particolare, il nuovo sistema di vendita in vigore - si spiega - consente di riservare l’intera cabina anche per un numero di posti inferiore rispetto alla capienza massima.