Zero contagi a Siracusa

Siracusa - A Siracusa e provincia non c’è più nessun caso di Coronavirus. Questo quanto registrato ieri nel report giornaliero dell’Asp di Siracusa. Si svuotano letteralmente i Covid Center della città e della provincia come Noto e Augusta. Nessun ricovero registrato e nessun soggetto in isolamento domiciliare. I guariti balzano a quota 222 e i decessi si fermano a 29.

Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 17.232 tamponi mentre il totale dei positivi è 251. Da 13 giorni non ci sono più decessi e da 11 giorni non ci sono più contagi. Un risultato importante per tutta la città segno che gli sforzi e le misure sin qui adottate hanno portato agli effetti sperati, non bisognerà abbassare la guardia perché il virus è ancora dietro l’angolo.

L'Asp di Siracusa paga tuttavia il clamore suscitato della morte del direttore del Paco Archeologico di Siracusa, Calogero Rizzuto, diventato un 'caso nazionale' trattato da Report su Rai 3 e su 'La 7' nella trasmissione di Massimo Giletti, 'Non è l'Arena'. Probabilmente nel trattare il paziente Rizzuto ci furono degli incomprensibili ritardi, ma sulla vicenda c'è un'inchiesta della Procura della Repubblica. Oggi i quasi 400 mila abitanti della provincia di Siracusa possono tirare un sospiro di sollievo per zero contagi, anche se il coronavirus non è stato ancora sconfitto.