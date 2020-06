Dodicenne rischia di annegare a San Giovanni Li Cuti

Catania - Erano le 17.15, quando ieri, in una giornata di sole ma col mare agitato, una volante della Polizia di Stato in transito sul lungomare notava una persona che annaspava in mezzo al mare e alcuni ragazzi che urlavano tentando di chiamarlo. Gli agenti avvisavano la Sala Operativa per l’invio dei soccorsi e della Guardia Costiera. Sul posto è giunto immediatamente anche un poliziotto che insieme agli agenti delle volanti hanno cercato di trovare un modo per raggiungere il bagnante, e sono andati verso il porticciolo di San Giovanni li Cuti per trovare una imbarcazione e soccorrere il giovane che nel frattempo si allontanava a largo annaspando visibilmente; un caporalmaggiore delle Esercito vedendo gli agenti impegnati nell’attività di soccorso ha offerto loro il proprio gommone per raggiungere il largo.

Sono stati minuti concitati e preziosi fino a quando non lo hanno trattotrarlo in salvo, tra gli applausi dei presenti. Il giovane di appena 12 anni che si trovava lì insieme ad alcuni amici, e che aveva pensato di poter sfidare le onde del mare è stato trasportato al Pronto Soccorso dell’Azienda Ospedaliera Cannizzaro di Catania dove è stata riscontrata una notevole presenza d’acqua nel corpo ma comunque si è ripreso poco dopo, grazie alle cure dei sanitari del Pronto Soccorso. Nel frattempo veniva identificato per poter avvisare i genitori e affidarlo alla madre che non ha smesso di ringraziare gli angeli della Polizia che avevano appena evitato una tragedia.