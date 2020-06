Rissa in piazza Corrado Rizzone: un ferito e tre denunce

Modica - Un ferito e tre denunce: è il bilancio di una rissa avvenuta venerdì notte a Modica, in piazza Corrado Rizzone, in pieno centro. A venire alle mani due extracomunitari e una terza persona intervenuta per separarli. La peggio è toccata proprio a chi avrebbe voluto fare da paciere: ha riportato lesioni e contusioni ed ha dovuto fare ricorso alle cure dei sanitari del Pronto soccorso dell'ospedale "Maggiore" di Modica. Sul posto sono intervenuti una pattuglia della Polizia di Stato e, successivamente, carabinieri e Polizia locale.