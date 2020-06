Nessuna guerra del farmaco!

Ragusa - Il 25/11/19 la Cofarm Srl con sede a Ragusa ha conferito in una nuova società partecipata al 50% dal gruppo Dm Barone spa, un suo ramo d’azienda rappresentato dal mercato di farmaci e parafarmaci. La nuova società denominata COFARM DISTRIBUZIONE Srl rappresenta una nuova realtà nel mondo della distribuzione del farmaco regionale, fortemente capitalizzata e in grado di offrire alle farmacie socie (rappresentanti il 50%) servizi di altissimo profilo, costituendo di fatto un baluardo a difesa degli interessi e della professionalità dei farmacisti.

Invariata è rimasta la sede del magazzino di Ragusa, locata alla nuova Cofarm Distribuzione srl, e tutti gli altri asset immobiliari in capo alla “vecchia Cofarm”.

L’apporto del nuovo socio Dm Barone spa sta contribuendo a rilanciare l’attività di distribuzione del farmaco nelle province della Sicilia orientale, oltre ad aver consentito un notevole risparmio di costi aziendali grazie alla verticalizzazione di alcuni servizi in capo al gruppo.

La riorganizzazione della forza lavoro è uno degli interventi attuati dal nuovo management, di concerto con i sindacati.