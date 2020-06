Il caro diario dedicato ad Antonella Licitra

Ragusa - Un compleanno speciale: il concorso di scrittura creativa “Caro diario, ti scrivo…” di Ragusa, in memoria dell’insegnante Antonella Licitra, festeggia i suoi primi dieci anni. Speciale per l’importanza del traguardo raggiunto, speciale per il momento particolare in cui ricade. L’emergenza Covid 19 ha tanto colpito il mondo della scuola, stravolgendo le modalità d’insegnamento e la routine di milioni di studenti e insegnanti, tuttavia non ha scalfito lo spirito del concorso, anzi: forse proprio in questo periodo di tale intensità emotiva, la pagina del diario diventa ancora di più amica di vita con cui condividere i propri sentimenti. La scrittura ri-acquista il suo valore catartico, si fa veicolo di confessione, canale d’introspezione: risana, allevia, intrattiene, lascia affiorare emozioni profonde, come diceva sempre la cara Antonella, amata docente e amica preziosa. Anche se in piena emergenza sanitaria, il concorso “Caro diario, ti scrivo…”, promosso come sempre dall’Istituto comprensivo Vann’Antò di Ragusa dove la compianta Antonella insegnava, si appresta quindi a festeggiare il suo decimo compleanno, seppur costretto ad adattarsi alle odierne limitazioni e disposizioni. Il concorso è gratuito e rivolto agli alunni delle terze classi delle scuole secondarie di primo grado del comune di Ragusa. Si partecipa inviando un testo inedito strutturato in forma di diario in cui ogni ragazzo potrà raccontare esperienze di vita, emozioni, riflessioni (lunghezza massima 5.000 battute spazi inclusi) all’indirizzo email carodiario2020@gmail.com (i testi dovranno essere spediti in anonimo e in formato pdf).

La mail dovrà inoltre contenere la scheda di partecipazione al concorso scaricabile sul sito dell’istituto Vann’Antò all’indirizzo www.istitutocomprensivovannanto.edu.it e dovrà avere come oggetto la dicitura “Concorso di scrittura creativa Antonella Licitra”. La scadenza per la presentazione del proprio lavoro è il 30 giugno. La giuria sarà presieduta dal maestro Sandro Bracchitta, marito di Antonella Licitra e promotore di questa lodevole iniziativa a favore dei giovani, che quest’anno firma anche l’opera dipinto utilizzata come locandina dell’evento. Gli altri membri saranno come sempre altri insegnanti, ma anche amici, colleghi e parenti di Antonella. Il primo classificato riceverà un computer portatile, il secondo e il terzo classificato dei buoni libro offerti dalla Libreria Mondadori di Ragusa che sostiene da sempre il concorso.

La cerimonia di premiazione, qualora le condizioni lo permetteranno, si svolgerà nel corso dei primi mesi del nuovo anno scolastico come sempre presso l’auditorium dell’Istituto comprensivo “Vann’Antò”, alla presenza del dirigente scolastico Rosario Pitrolo e dello stesso Bracchitta. In caso contrario la segreteria del concorso fornirà indicazioni su come procedere. Per ulteriori informazioni è possibile contattare la segreteria del concorso all’indirizzo carodiario2020@gmail.com.