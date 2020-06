Spaccio a Pozzallo, operazione dei carabinieri

Pozzallo - I carabinieri della Stazione di Pozzallo nel corso di un servizio di polizia giudiziaria volto a reprimere il traffico e lo spaccio di stupefacenti hanno denunciato in stato di libertà alla Procura di Ragusa per detenzione di stupefacente un giovane di 32 anni. A seguito della perquisizione operata con l’ausilio dell’unità cinofila dell’Arma, il ragazzo è stato trovato in possesso di circa 5 grammi di marijuana e circa un grammo di hashish con tutto l’occorrente materiale per il confezionamento in dosi. Lo stupefacente è stato sequestrato e sarà inviato al Laboratorio di sanità pubblica per le analisi. Nell’ambito della medesima operazione, è stata segnalata alla Prefettura di Ragusa, quale assuntrice di droga una giovane di 26 anni, trovata in possesso anche della droga sintetica denominata subutex.