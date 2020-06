Emma Marrone dopo il tumore: ho fatto i controlli, sto bene

Roma - Pubblica un selfie Ema Marrone (Firenze, 1984), in cui i sorriso fa capolino fra i capelli. «Ho fatto il controllo e per la prima volta dopo tanti anni mi sono sentita dire che va tutto bene bene veramente. Voglio mandare un messaggio di speranza: ce la farete anche voi», annuncia.

Era il 20 settembre dell'anno scorso quando la cantante salentina trapiantata a Roma annunciava di doversi fermare per un serio problema di salute. Oggi, dopo 9 mesi di paure, Emma può tornare finalmente a sorridere. Già da giovanissima aveva dovuto affrontare un tumore, e che oltretutto arrivava in un momento particolare, alla vigilia della pubblicazione di un nuovo album. Quei tempi sembrano fortunatamente passati.

In settembre Emma è stata operata di tumore. Nel 2009, quando aveva 25 anni, Emma fu colpita da un tumore a utero e ovaie. E scelse di affrontare un intervento di ben sette ore e poche settimane dopo affrontò i provini di "Amici" arrivando così al successo. Poi nel 2014 un secondo intervento. Il terzo nel settembre 2019.