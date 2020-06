Ripartire dai borghi, un press tour tra le meraviglie di Scicli

Scicli - Un interessante Press Tour vedrà coinvolta Scicli con le sue eccellenze culturali e culinarie il prossimo fine settimana, quando una platea di giornalisti e blogger sarà ospitata presso Scicli Albergo Diffuso e invitata a scoprire la cittadina iblea venerdì 12 e sabato 13 giugno.

Organizzato in occasione dell’inaugurazione di Cannolia, il nuovo progetto sul cannolo caldo realizzato da Davide Roccasalva, il Press Tour vedrà coinvolti i migliori giornalisti e food blogger siciliani che saranno messi a conoscenza delle gustose eccellenze culinarie di Scicli, coinvolte da anni nel progetto di accoglienza territoriale di Sicilia Ospitalità Diffusa. Venerdì pomeriggio, dopo una visita della città e dei siti culturali del Comune di Scicli, gestiti dalla Cooperativa Agire, tra i quali spicca il set cinematografico del Commissariato di Vigata, sarà organizzato un tour esperenziale tra le meraviglie enogastronomiche della città.

Naturalmente, ci sarà Cannolia con i suoi cannoli e i biscotti di mandorle e pistacchi, ma prima di arrivare al dolce i giornalisti potranno fare un viaggio di sapori nelle tipiche scacce preparate in tutti i gusti da Salvina di Trovato Carni insieme al Cucciddatu Scaniatu, la tipica ciambella di pane di Scicli con impasto di lievito madre, strutto, caciocavallo e pepe nero, farcita con salsiccia o ricotta. Dalla parte del salato ci saranno anche i formaggi vaccini dell’Azienda Giurdanella tra cui il Caciocavallo DOP nelle sue diverse stagionature e ancora l’insalata di verdure e Fagiolo Cosaruciaro eccellenza dell’Associazione che preserva il prezioso prodotto Slow Food sciclitano.

Altre eccellenze sciclitane sono l’olio e il vino. L’Olio sarà quello prodotto dall’Oleificio Fidone con il metodo della prima spremitura a freddo: le tre monocultivar e il blend dell’azienda accompagneranno i crostini di pesce, carne e verdure. Infine, l’azienda vitivinicola Armosa presenterà per la prima volta al pubblico il Siclys e il Curma dell’annata 2012, i suoi vini ottenuti da uve di Nero d’Avola, accompagnando anche i dolci con la grappa Ayn.

Sabato 13, invece, il Press Tour proseguirà al mattino con la visita di due siti culturali di grande pregio come l’affascinante Antica Farmacia Cartia gestita dall’Associazione Culturale Tanit Scicli e il prestigioso Palazzo Bonelli-Patanè aperto alle visite grazie a Sicilia Ospitalità Diffusa, dove, alla fine della visita guidata, si terrà la conferenza stampa che, per ragioni di sicurezza, sarà riservata solo ai giornalisti.

La mattina continuerà con la presentazione di Cannolia prima del tradizionale taglio del nastro, anche questo riservato, nella sede di Via San Bartolomeo, 10. Il press tour si concluderà a Sampieri con la visita della borgata e il pranzo al Pata Pata. Anche se per un weekend, Scicli diventerà la capitale del gusto e della cultura grazie alla rete di Sicilia Ospitalità Diffusa: un piccolo segnale per ripartire tutti insieme dai piccoli borghi, destinazioni uniche e privilegiate.