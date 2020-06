Yacht, è nato Geco

Marina di Carrara - Lungo 55 metri, progettato e costruito in Italia. E' stato varato Geco, superyacht della flotta Admiral, del cantiere nautico The Italian Sea group, papà dei marchi Admiral e Tecnomar. La poppa ospita, per la prima volta su questo tipo di imbarcazione, un’area beach club con alte pareti laterali vetrate, studiate per offrire protezione nelle giornate ventose.

Geco può ospitare fino a 12 persone, l’eliporto posizionato nella parte anteriore dello yacht, mentre il ponte prendisole ospita una vasca idromassaggio e un’area gym attrezzata. La consegna dello yacht è prevista in luglio. Il designer è l’architetto Gian Marco Campanino.

La barca si contraddistingue per la presenza di importanti elementi scultorei come il bancone bar, le aree prendisole e le scale in acciaio inossidabile che collegano i diversi decks.