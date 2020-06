Lentini, uccisa una donna con due colpi d'arma da fuoco

Lentini - Una donna di 32 anni è stata uccisa con due colpi di pistola mentre si trovava nella sua abitazione, in una palazzina in via Sicilia che si trova a Lentini. Secondo una prima ricostruzione al vaglio dei carabinieri del comando provinciale di Siracusa a sparare sarebbe stato un anziano di 82 anni, con cui conviveva da qualche tempo. L’omicidio si è consumato intorno alle 11 e sono stati i vicini di casa, allarmati dal rumore degli spari a chiedere l’intervento dei militari che si sono recati in quell’appartamento. Quando hanno messo piede nella casa, c’era il corpo della vittima in una pozza di sangue e per lei non c’era più nulla da fare. Il pensionato è sotto interrogatorio e la sua posizione è al vaglio degli inquirenti, coordinati dai magistrati della Procura di Siracusa, che hanno aperto una inchiesta per omicidio.