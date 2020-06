Sicilia, due nuovi contagi a Palermo e Catania

Palermo - In Sicilia rispetto a ieri si registrano due nuovi casi di coronavirus (rispettivamente in provincia di Palermo e in provincia di Catania) e nessun decesso.

Delle 853 persone attualmente malate (come ieri) nell'Isola, 6 sono in terapia intensiva (-1), 39 ricoverati con sintomi (-1), 808 in isolamento domiciliare (+2). In 3454 sono risultati positivi dall'inizio dell'epidemia in Sicilia. I morti totali sono 278 (+0), i guariti 2323 (+2). Nelle ultime 24 ore sono state testate 2386 persone (168.562) i tamponi totali effettuati in Sicilia, con un rapporto tra nuovi positivi (2) e nuovi individui sottoposti a tampone pari al 0,08%.

E' uscito oggi la notizia di uomo di 70 anni è morto per il Covid a Termini Imerese, ricoverato da marzo in terapia intensiva ed era tenuto in coma farmacologico, ma il decesso risalirebbe al 31 maggio. Anche la madre dell’uomo, che ha 97 anni, era stata contagiata ma è guarita. A Termini Imerese è il secondo caso mortale della pandemia. Attualmente 66 persone sono in isolamento volontario.