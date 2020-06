Estate 2020, la moda dice capelli corto medio

Basta pieghe boccolose, l’estate è all’insegna delle onde. I tagli di capelli dell’estate 2020 suggeriscono il corto medio. Gli anni 60-70 sono l’ispirazione del nuovo corto medio. Si presta a un asciugatura veloce e a più interpretazioni. Libero per il giorno e in versione raffinata, con l’ausilio di clip e accessori, per la sera. Anche il lungo privilegia la dolcezza un po’ spiritosa. Sotto, il nuovo raccolto bambina mandato in passerella da Fendi, un’idea da copiare per l’estate. Per creare questi doppi panini, occorre raccogliere metà dei capelli su un lato, annodali in un cappio (come quando si crea una coda ma facendo passare solo metà dei capelli attraverso l’elastico per creare un cappio). Lasciare quindi le estremità libere e ripetere dall’altra parte.

Addio allo sfilato, i nuovi tagli di capelli privilegiano il contrastato: effetto pieno sulla testa per alzare lo sguardo.