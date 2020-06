Il MODULO per aiuti a fondo perduto alle imprese

Roma - Da stasera sarà online, e da lunedì operativo, il modulo per avere il il contributo a fondo perduto, con poche righe da compilare. Lo ha annunciato a Porta a Porta il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri assicurando anche che il governo garantirà «la cassa integrazione finché necessario per tutti i tipi di lavoratori, le manovre e gli scostamenti saranno una conseguenza di questi obiettivi».

Sono infatti 250.000 le domande di cassa integrazione (su 500.000 prenotazioni) effettivamente arrivate all'Inps. «È assolutamente indispensabile, è doveroso» che entro la fine del mese la cassa sarà sborsata a tutti gli aventi diritto, ha detto Gualtieri.

Le richieste al fondo di garanzia sui prestiti procedono a un ritmo «esponenziale» pari a 400 milioni di euro al giorno, al punto che «probabilmente dovremo fare uno scostamento per aumentare le risorse del fondo di garanzia», ha inoltre aggiunto.

Le previsioni dell'Ocse «ci sembrano tenere poco conto degli indicatori reali» e l'economia italiana dava segnali di ripresa già a maggio, con un deficit che per quest'anno, anche se dovrà essere aggiornata, «non è distante» dall'8% pronosticato dal governo, ha spiegato. Sul debito «ho sentito in giro numeri poco credibili, è necessario fare deficit ma il debito tornerà a scendere già dall'anno prossimo». Pubblichiamo qui in basso la BOZZA DI MODULO per richiedere il contributo a fondo perduto per le imprese.

Allegati alla news