Porto Ulisse Beach riapre in bellezza

Ispica - Riapre il 15 Giugno Porta Ulisse Beach, il piccolo Lido-gioiello incastonato nella baia di Punta Castellazzo a Ispica. Invariato il numero degli ombrelloni, 32, che fruiscono come sempre di uno spazio quasi doppio rispetto a quanto previsto dalle normative anti-Covid. Mentre i privé, spazi dedicati a chi preferisce una suite in spiaggia, diventano solo due lasciando tra l’uno e l’altro ben 4 metri di distanza.

Da sempre luogo di quiete e di relax, quest’anno il Beach si arricchisce di una serie di servizi che garantiranno agli ospiti massima sicurezza: servizio food and beverage agli ombrelloni, servizi igienici sanificati dopo ogni uso, un numero di tavoli ridotto.

Per assicurare celerità e praticità a chi vorrà godere di un lunch o un aperitivo senza spostarsi dl proprio lettino, ogni postazione sarà dotata di un pulsante chiama-hostess. Si potrà così fare le ordinazioni e ricevere un calice di bollicine, o un frittino di pesce, o un cocktail di gamberi senza recarsi al banco per chiederlo.

Il menù sarà semplificato ma non per questo meno gourmet.

Naturalmente le prenotazioni sono indispensabili, sia per essere certi di avere lo spazio che si preferisce, sia per ragioni di sicurezza. Si potrà prenotare in qualunque momento telefonando o scrivendo un messaggio sulla pagina Facebook o anche online, sul sito www.portoulissebeach.it. L’orario di quest’anno sarà 9-21 e saranno servite le colazioni, i pranzi e gli aperitivi.

Insomma, una stagione all’insegna del comfort e della sicurezza.

Perché a Porto Ulisse Beach non ci sono clienti, ma ospiti.

Portoulisse Beach, SP 67, Km 13 Pozzallo-Pachino 97014 Ispica

Tel. 351 538 6464 attivo da sabato 13 giugno