Compostela? No, Calabria. C'è il cammino brasiliano

Cosenza - Non potete fare il Cammino di Compostela? Tranquilli, c'è il cammino brasiliano, in Calabria. Per chi voglia affrontare un'esperienza radicalmente nuova, quest'anno la destinazione è la Calabria: 1000 km compongono il nuovo Cammino basiliano, da Rocca Imperiale, sullo Ionio, fino allo Stretto. 56 tappe per penetrare nella bellezza selvaggia della regione, fra comunità greche e albanesi, riti e arte bizantina, castelli e monasteri. Dalle Gole del Raganello nel Parco nazionale del Pollino ai Giganti dell'Invallicata di Campana (in provincia di Cosenza), nella Stonehenge della Calabria. Da Gerace ai meravigliosi borghi dell'Aspromonte.

Un Cammino di fede, arte, storia, minoranze linguistiche (greche e albanesi), foreste, natura incontaminata e paesaggi tra mare e monti.