Sicilia:Musumeci,compagnia aerea siciliana? Servono privati

PALERMO, 11 GIU "La compagnia aerea siciliana non si può fare soltanto su iniziativa pubblica, se c'è uno o ci sono più privati a scommettersi su questa impresa certamente gli enti pubblici, a cominciare dalla Regione, non resteranno a guardare". Lo ha ribadito il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci, a margine della riunione che si è svolta questa mattina nella sede della Gesap all'aeroporto di Palermo, per affrontare la questione carovoli insieme con i vertici di Anci Sicilia. "Immaginiamo una società mista pubblicoprivato, ma la Regione da sola non può fare da sola, la Regione non può fare il giocatore come ha fatto per settant'anni, la Regione deve fare l'arbitro", ha sottolineato Musumeci. (ANSA).