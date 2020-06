Ha partorito la donna arrivata da Londra in Sicilia affetta da Covid

Palermo - La mamma, 34enne, sta male, la bambina, fatta nascere alla trentesima settimana, sta bene. Ha partorito stamane grazie a un taglio cesareo la donna in gravidanza di 34 anni, originaria del Bangladesh, ma residente a Palermo, arrivata da Londra, ricoverata da diversi giorni nell'unità di terapia intensiva e rianimazione dell'ospedale Cervello di Palermo dopo essere risultata positiva al Covid19. "L'ulteriore aggravamento delle condizioni cliniche della paziente e in seguito all'ultimo consulto di stamattina tra intensivisti, ostetrici e neonatologi, che hanno svolto un importante lavoro di équipe dice il primario della terapia intensiva dell'ospedale 'Cervello' Baldo Renda si è deciso di effettuare un taglio cesareo urgente ad inizio di trentesima settimana".

L'intervento, assicura Renda, "è andato bene, la bimba è stata affidata alle cure dei neonatologi e adesso la signora, che purtroppo ha una grave insufficienza respiratoria, è sedata e in coma farmacologico".

Non è il primo caso in Italia di parto prematuro da donna risultata positiva. Adesso bisognerà attendere i test per accertare se anche la bimba sia stata contagiata.