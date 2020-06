Cuba in lutto, morta Rosita Fornés

Cuba - E' morta ieri, a Miami, alla veneranda età di 97 anni, l'attrice, cantante e ballerina cubana Rosita Fornés, considerata negli anni '50 come la migliore vedette degli Stati Uniti. Fornés era figlia di genitori spagnoli, era nata negli Stati Uniti, a New York, ma quando era in tenera età la sua famiglia si trasferì a Cuba, dove fu naturalizzata. Il suo vero nome era Rosalía Lourdes Elisa Palet Bonavia. Aveva iniziato a lavorare da bambina, in un programma radiofonico.

Era amatissima in Messico, dove visse a lungo ed era apprezzata come interprete di famose operette e canzoni leggere.