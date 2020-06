A Tutto Volume rinviata in ottobre

Ragusa - "Se i livelli della pandemia non ricominceranno a salire e se le norme di sicurezza sugli eventi diventeranno meno stringenti, A Tutto Volume - Libri in Festa a Ragusa si farà dal 9 all’11 ottobre.

Sappiamo che l’impegno delle prossime settimane potrebbe diventare del tutto inutile e che trovare le necessarie risorse economiche sarà molto complicato, ma per i nostri amministratori, per i commercianti, per gli operatori della cultura e del turismo, per gli amanti dei libri e della nostra terra, sentiamo di dover correre questo rischio!"

Così l'annuncio degli organizzatori, oggi. "Tra poche ore avremmo dovuto inaugurare l’undicesima edizione di A Tutto Volume. Avevamo pensato che avremmo potuto regalarvi altri tre giorni di festa solo nel 2021.

Eppure mai come quest'anno abbiamo avuto e avremo ancora bisogno di libri… perché abbiamo capito quanto sia importante un’informazione completa, profonda e plurale sulle vicende del mondo; perché chiusi in casa abbiamo scoperto quanto la letteratura possa aiutarci a sognare stando svegli e a viaggiare rimanendo seduti; perché in questi mesi ci è mancato stare insieme fino a tarda notte a discutere in piazza, abbracciarci, ridere, commuoverci insieme. E allora diventa necessario fare di tutto per realizzare almeno in autunno l’edizione del 2020. Settembre e ottobre sono mesi già normalmente ricchi di appuntamenti culturali in generale e letterari in particolare. Non è stato facile “incastrare” la nostra manifestazione in un calendario nazionale di eventi editoriali nel quale eravamo stabilmente inseriti a giugno, ma uno spazio per noi lo abbiamo trovato". Appuntamento in ottobre, Covid permettendo.