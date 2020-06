Il Taormina Film Fest dall'11 luglio

Taormina - La 66/a edizione del TaorminaFilmFest (11-19 luglio) si rinnova e non si ferma. L’evento - prodotto e organizzato da Videobank S.p.A. su concessione della Fondazione Taormina Arte Sicilia, sotto il patrocinio dell’Assessorato Regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo - ha deciso infatti di non arrendersi, ma anche di osservare le precauzioni previste dai protocolli, anteponendo l’incolumità di pubblico e ospiti.

In attesa di ulteriori sviluppi, il festival debutterà in un’inedita edizione online in streaming su MYmovies e presenterà una selezione di oltre quaranta anteprime, tra opere prime e seconde, produzioni indipendenti e documentari. La principale categoria competitiva sarà fruibile anche in sala al Palazzo dei Congressi di Taormina, mentre la gran parte delle tradizionali sezioni e altri contenuti saranno online continuando ad offrire nelle sale virtuali la possibilità di approfondimento e di incontro al pubblico. Insomma lavori in corso. Tutti i dettagli del nuovo palinsesto del TaorminaFilmFest e le relative modalità di partecipazione - conclude la nota della manifestazione - saranno prossimamente svelate.