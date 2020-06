Buon compleanno Luminor

Costa 19 mila euro. E ha appena compiuto 70 anni. Il Luminor Marina 44 mm PAM01117 è l'orologio da polso Panerai con cassa di 44 mm di diametro in titanio microsabbiato in edizione limitata a 270 esemplari. Impermeabile fino a 300 metri di profondità, questo modello monta un movimento meccanico a carica automatica di manifattura con dispositivo antiurto Incabloc. Il cinturino è in Panerai Sportech, materiale che sembra gomma ma è un tessuto speciale. Sul fondo cassa è inciso il logo “70 Years Warranty” a certificare la durata eccezionale di 70 anni per la garanzia di questo modello.

Il Luminor deve il nome e la funzione alla ragion militare. Doveva rispondere a una richiesta di resistenza ma anche di leggibilità, soprattutto in situazioni di scarsissima visibilità perché leggere le indicazioni sul quadrante, in campo militare, fa la differenza. E poi c'è il ponte con la leva proteggi corona, un sistema nato negli anni 50 per rispondere alle richieste degli incursori della Marina Militare Italiana, da sempre l'elemento unico e distintivo della casse Luminor Panerai.

Luminor, come l'omonima sostanza luminescente a base di trizio che veniva usata su indici e lancette a partire dal secondo dopoguerra e che sostituì quella al radiomir che dava il nome a un altro orologio introdotto negli anni 30 del secolo scorso, di fatto il fratello maggiore del modello simbolo di Panerai. Una storia che dura da 70 anni.