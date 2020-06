Mafia: Salvini a Capaci, si sconfigge dando lavoro

ROMA, 12 GIU "La lotta alla mafia non è ancora stata vinta. Lotta alla mafia significa aiutare le forze dell'ordine ma anche dare lavoro". Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini incontrando i giornalisti dopo avere deposto una corona di alloro sul luogo della strage in cui morirono il giudice Falcone, la moglie e gli agenti di scorta.

Il leader della Lega, giunto in mattinata a Palermo per un tour con varie tappe in Sicilia, ha aggiunto: "Oggi è una giornata fondata sul lavoro. Incontriamo pescatori, artigiani commercianti, disoccupati operai. Mentre altri organizzano passerelle coi vip io ho scelto di dedicare la giornata di oggi al lavoro in Sicilia e la giornata di domani al lavoro in Calabria". (ANSA).