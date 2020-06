Messina - Una donna di 35 anni, Milena Visalli, è morta stamani in un incidente stradale nel villaggio di Pace, a Messina: la sua moto è finita contro una Fiat 600. La polizia municipale sta effettuando i rilievi.

La donna era in sella a una moto di grossa cilindrata e procedeva in direzione nord e la Fiat Seicento guidata da una donna si era da poco messa in marcia. Stava raggiungendo il posto di lavoro, la concessionaria di moto in cui era impiegata, a Sant’Agata di Militello.