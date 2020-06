LOGOMED, corsi per test universitari per Medicina e Professioni Sanitarie

Comiso - LOGOMED nasce per fornire, agli studenti che frequentano gli ultimi anni di liceo ed istituti tecnici, la preparazione per il superamento dei test Universitari, specialmente del settore medico-sanitario ma anche per l’accesso alle facoltà ad indirizzo economico-giuridico a numero chiuso. Il team LOGOMED ha consolidato un proprio forte ed esclusivo know-how e negli ultimi due anni si è radicato ancor più nel territorio siciliano attraverso la presenza nelle città di Ragusa, Caltagirone, Catania e per ultima, in start up Palermo.

Il metodo LOGOMED vanta esperienze acquisite con percentuali riscontrabili di ingresso ai corsi di laurea di oltre il 70% e sono già stati formati più di 640 allievi. Oltre alle classi LOGOMED, infatti, lo staff didattico ha fornito la supervisione scientifico-didattica e l’erogazione dei servizi formativi dei corsi “IPPOCRATE” a Catania, realizzati nel 2019 e 2020.

L’attuale offerta formativa prevede corsi strutturali invernali, erogati nel periodo settembre-maggio, di 160 ore e corsi intensivi estivi, erogati nel periodo luglio-agosto, di 200 e 120 ore.

In dettaglio i corsi estivi, in avvio, prevedono di fornire una preparazione solida ed esaustiva sviluppando tutti gli argomenti del programma didattico redatto dal MIUR (Corso di 200 ore).

Invece il corso più breve (Corso di 120 ore), è un percorso intensivo di perfezionamento e si rivolge principalmente agli studenti che già hanno seguito un corso di preparazione precedente.

I Corsi LOGOMED prevedono anche la presenza di un coach esperto in psicologia giovanile per ridurre le condizioni di stress provocate dalla prova di esame. E’ previsto anche un modulo didattico sull’intelligenza emotiva che aiuta gli studenti a gestire, affrontare e controllare le emozioni che hanno un valore determinante durante un concorso.

Oltre che per la qualità dell’insegnamento, i corsi LOGOMED si caratterizzano per l’attivazione di classi composte da un numero massimo di 25 allievi con i quali i docenti instaurano un canale di comunicazione costantemente aperto anche al di fuori dell’orario delle lezioni e percorsi di affiancamento costanti. Quest’anno l’emergenza COVID19 non ha arrestato l’erogazione dei percorsi formativi, infatti i corsi sono proseguiti con successo attraverso la didattica a distanza con piattaforma e-learning in modalità sincrona.

I risultati della didattica così erogata, in programma anche per i corsi estivi, risultano eccellenti per la continuità degli studenti nel seguire le lezioni, l’efficacia della docenza e dell’apprendimento nonché l’elevato grado di soddisfazione degli studenti, parametri verificati attraverso appositi test di riscontro. Grazie al team LOGOMED ed alla metodologia didattica innovativa, i test potranno essere affrontati con sicurezza e serenità, gestendo al meglio l’emozione e migliorando la consapevolezza delle potenzialità personali, incrementando le possibilità di successo nell’ammissione ai corsi di laurea.

Iscrizioni per i corsi estivi entro il 26 giugno 2020 - Inizio corsi 1 luglio 2020

www.logomed.it

facebook: Logomed

Instagram: logomed.sicilia

Sede Legale: Logos società cooperativa – Corso Ho Chi Min 107/A – 97013 Comiso – tel 0932 731026 email: logomed@logos-italia.it